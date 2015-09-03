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القبض على سائق يسهل دعارة الساقطات لراغبى المتعة فى الإسكندرية

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القبض على سائق يسهل دعارة الساقطات لراغبى المتعة فى الإسكندرية القبض على سائق يسهل دعارة الساقطات لراغبى المتعة فى الإسكندرية
نجحت مباحث آداب الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى، فى ضبط سائق يقوم بتسهيل الدعارة للسيدات الساقطات بمقابل مادى بدون تمييز.

كانت وردت معلومات للعميد شريف عبد الحميد مدير ادارة البحث الجنائى والعميد عادل سلام وكيل قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد قيام "محمد ا ع ا" باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد عمرو نعيم و الرائد عماد لطفى من ضبط "محمد ا ع ا" 37 سنة سائق مقيم دائرة قسم ثان المنتزه، و"عزة ع ع م" 34 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم أول المنتزه، و "جمال ف ى س" 38 سنة حاصل على دبلوم زراعى مقيم دائرة أول المنتزه، حال قيام الأول بتسهيل دعارة الثانية للثالث بمنطقة مدينة فيصل دائرة قسم أول المنتزه، تحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365