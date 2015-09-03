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مصرع بائع متجول فى حادث تصادم سيارة بتروسيكل بالمنوفية

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مصرع بائع متجول فى حادث تصادم سيارة بتروسيكل بالمنوفية مصرع بائع متجول فى حادث تصادم سيارة بتروسيكل بالمنوفية
لقى بائع متجول بقرية منشأة أبو ذكرى التابعة لمركز قويسنا مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة مجهولة بتروسيكل من الخلف أثناء سيره على طريق القاهرة- الإسكندرية أمام قرية أبو مشهور، وفرت هاربة، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد أحمد خليفة، رئيس مباحث مركز بركة السبع، يفيد مصرع شحاتة سلامة، 20 عامًا، بائع متجول ومقيم بقرية منشأة أبو ذكرى التابعة لمركز قويسنا مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة بتروسيكل من الخلف أثناء سيره على طريق القاهرة- الإسكندرية أمام قرية أبو مشهور، وتم نقله إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبى عليه، تبين أن سبب الوفاة كسر بالجمجمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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