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مصرع طالبين وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بالسنطة

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مصرع طالبين وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بالسنطة مصرع طالبين وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بالسنطة
لقى طالبان مصرعهما وأصيب ثالث بكدمات متعددة بعد أن انقلبت بهم دراجة نارية كانوا يستقلونها على جانب الطريق الفرعى ميت ميمون-الجميزة مركز السنطة نتيجة السرعة الجنونية تم نقل الجثتين والمصاب لمستشفى طنطا الجامعى وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة بوقوع حادث تصادم بالطريق الفرعى ميت ميمون - الجميزة – أمام قرية ميت ميمون - دائرة المركز وبالفحص تبين أثناء سير دراجة نارية (بدون لوحات) قيادة أحمد زاهر الجرج 15سنة طالب اختلت عجلة القيادة بيده وانقلبت على جانب الطريق نتيجة رعونة قائد الدراجة ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة ومرافقه أحمد زكى عبد المجيد الشال 15 سنة طالب وإصابة محمود هشام الشال 15سنة طالب بكدمات متعددة، وتم نقله لمستشفى طنطا الجامعى لإسعافه تحرر المحضر 27033 جنح مركز السنطة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين.

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مصر 365