ضبط 31 هاربا من أحكام قضائية و6 مسجلين خطر بالسويس

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية أمس من ضبط 31 من الهاربين من أحكام قضائية.

تلقى اللواء جمال موسى عبد البارى مدير أمن السويس إخطارا بنجاح حملة بقيادة العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية من ضبط 10 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 6 مسجلين خطر و5 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

وتم التحفظ على المتهمين وجار تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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