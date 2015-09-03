سقوط شخصين انتحلا صفة مباحث الأموال العامة واستوليا على مليون و600 ألف جنيه

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على صاحب مركز صيانة سيارات وعاطل انتحلا صفة رجال مباحث الأموال العامة، واستوليا على مبلغ مليون وستمائة ألف جنيه من عاملين بمصنع أثناء تحويلها لدولارات لصالح مالك المصنع الذى اكتشف عقب ذلك أن صاحب مكتب استيراد وتصدير وراء تحريض المتهمين وسرقة الأموال قبل استبدالها منه، فتم ضبط المتهمين وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة من "عاطف ع ط " 55 سنة صاحب مصنع مراكب بالمنطقة الصناعية بالعبور بقيامه بتسليم كل من "السيد م ع " 47 سنة عامل بالمصنع ، و "أسامه م ط " 35 سنة محاسب بالمصنع ، مبلغ مليون وستمائة خمسة وثلاثون ألف جنيه لاستبداله بعملة الدولار من " أمين ف د " 62 سنة صحاب مكتب للاستيراد والتصدير .

وأضاف صاحب المصنع فى بلاغه، أنهما فوجئا بشخصين مجهولين يستقلان سيارة ميكروباص وادعيا أنهما رجال شرطة الأموال العامة، وقاما بضبط جميع الأطراف وأطلقوا سراحهم عقب الاستيلاء على المبلغ.

وفى وقت لاحق علم صاحب المصنع أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " محمد م ب " 53 سنة صاحب مركز صيانة سيارات ، و "كريم ن ص " 22 سنة عاطل بتحريض من صاحب مكتب النور للاستيراد.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكابها وعقب تقنين الإجراءات اللازمة وبإعداد الأكمنة أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .