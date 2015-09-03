مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى قبل قليل شخص مصرعه وأصيب آخر جراء وقوع حادث تصادم بطريق رشيد أدفينا "فردى" أمام كوبرى السماحى دائرة مركز شرطة رشيد.

تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 1297 ب ف ر (نقل محملة بالطوب) قيادة "علاء السيد على الصايغ" سائق، السيارة رقم 3468 ب ى أ (نقل) قيادة "أحمد محمد سليمان المزين" ميكانيكى.

وأثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها واصطدامها بمقدمة السيارة الثانية التى تصادف قدومها من الاتجاه المقابل وانقلابها بترعة مجاورة للطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية وإصابة قائد السيارة الأولى بجرح قطعى بالجبهة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى رشيد العام والمصاب لذات المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر 12171 /2015 جنح المركز.