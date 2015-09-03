الأمن العام يضبط 8379 قطعة سلاح و295 ألف هارب من أحكام قضائية

وجه قطاع مصلحة الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية خلال أشهر يونيو، يوليو، أغسطس.

أسفرت الحملات الأمنية خلال شهر عن ضبط 8379 قطعة سلاح نارى عبارة 1275 بندقية آلية و21 رشاشا و25 بندقية مششخنة و2560 بندقية غير مششخنة و667 طبنجة و3831 فرد محلى الصنع و153177 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط 25 قطعة من الأسلحة والذخائر المستولى عليها من المواقع الشرطية بياناتها كالتالى (5 بنادق آلية، 2 رشاش، 4 بنادق غير مششخنة، 14 طبنجة، 81 طلقة نارية متنوعة).

ونجحت قوات الأمن فى ضبط 22 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها و18247 قطعة سلاح أبيض و18385 قضية مخدرات و306 تشكيلات عصابية ضمت 946 متهما ارتكبوا 1042 حادث سرقة متنوعة.

وتم كشف غموض 733 حادثا (323 قتل عمد، 137 سرقة بالإكراه، 181 هتك عرض، 20 اغتصاب، 33 خطف، 23 انتحال صفة، 16 حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها وهم 1086 متهما.

كما تم ضبط 1253 سيارة مُبلغ بسرقتها و52 سجينا هاربين وضبط 795 مراقبا هاربين وضبط 295895 محكوما عليهم مطلوب ضبطه للتنفيذ عليهم فى 1693103 أحكام قضائية متنوعة، بينها 17068 حكم جناية و918660 حكم حبس و554714 حكم غرامة و202661 حكم مخالفة.