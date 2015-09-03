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تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازته سلاح بدون ترخيص بمنشأة ناصر

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تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازته سلاح بدون ترخيص بمنشأة ناصر تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازته سلاح بدون ترخيص بمنشأة ناصر
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة اتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص.

كانت البداية عندما تمكن رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، من القبض على "على.م"، 20 سنة عاطل، المقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة، بحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش بروحين، وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح بقصد الدفاع عن النفس، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات مع المتهم.

وبمناقشة النيابة للمتهم أقر بحيازته للسلاح بهدف الدفاع عن النفس، فقرر محمد أبو المعالى رئيس نيابة منشاة ناصر، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد القانونى له فى الميعاد.

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