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أمن أسوان يشن حملة لضبط الهاربين من أحكام قضائية

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أمن أسوان يشن حملة لضبط الهاربين من أحكام قضائية أمن أسوان يشن حملة لضبط الهاربين من أحكام قضائية
شن ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، أمس الأربعاء، حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، أسفرت عن ضبط 257 هاربًا من تنفيذ عقوبات خاصة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر أقسام ومراكز أسوان.

وكان من نتائج الحملة ضبط 112 هاربًا من تنفيذ أحكام جنح الحبس الجزئى و21 هاربًا من تنفيذ أحكام جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت الحملة عن ضبط 65 صادر ضدهم أحكام بالغرامات و59 محكوم عليهم فى جنح المخالفات.

وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام الصادرة، وجارى إحالتهم للنيابات العامة لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.

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