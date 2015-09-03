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حملة أمنية بالجيزة تضبط 3 من الإخوان و5 قطع أسلحة بالحوامدية

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حملة أمنية بالجيزة تضبط 3 من الإخوان و5 قطع أسلحة بالحوامدية حملة أمنية بالجيزة تضبط 3 من الإخوان و5 قطع أسلحة بالحوامدية
وجهت الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء خالد شلبى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، ضربة جديدة إلى البؤر الإجرامية والإرهابية بمدينة الحوامدية وتجار المخدرات والأسلحة .

وردت معلومات للعميد عبد الوهاب شعراوى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بتواجد عدد من العناصر مثيرة الشغب والإجرامية والهاربين من احكام وعلى الفور تم الإعداد لحملة مكبرة قادها العميد رجب غراب مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية متهمين بالاشتراك فى مسيرات والتحريض على أعمال العنف، كما نجحت القوات التى ضمت كل من هانى عكاشة رئيس مباحث الحوامدية والرائد محمد سعودى والرائد حسام بكير معاونا مباحث الحوامدية، فى ضبط 5 قطع أسلحة تضمنت بندقية آلية وبندقيتين خرطوش وفردين خرطوش و6 قضايا مخدرات احتوت على قرابة 2 كيلو حشيش و3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضيتى قتل ومشاجرة وإطلاق أعيرة نارية

كما نجحت الحملة فى ضبط جنايتين و21 "حكم مستأنفة" و52 "حكم جزئى" و 20 غرامات وألفين جنيه.

تم تحريز المضبوطات وأحال اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، المتهمين إلى النيابة للتحقيق .

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