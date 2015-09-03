أمن المطار يلقى القبض على راكب حاول تهريب 500 قرص ترامادول

ألقت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى، برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح القبض على راكب لمحاولته تهريب كمية من الأقراص المخدرة لدى سفره إلى الكويت.

وأفاد مصدر أمنى بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة شركة خطوط الجزيرة المتجهة إلى الكويت اشتبهت الخدمات المعنية فى أحد الركاب، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 500 قرص ترامادول كان يخفيها بين طيات ملابسه.

أمر اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بمنعه من السفر، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.