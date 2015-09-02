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بالصور.. محافظ الدقهلية يوصى الفائزين بتأشيرات الحج بالدعاء لمصر على جبل عرفات

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أوصي حسام الدين إمام محافظ الدقهلية ، الفائزين بتأشيرات الحج التابعة للجمعيات الأهلية بالدعاء لمصر أثناء الوقوف على جبل عرفات وأن يرد كيد الكائدين الذين يريدون الدمار لمصر.

جاء ذلك خلال تسليم الفائزين لتأشيرات الحج والتي بلغت 566 تأشيرة على مستوى 18 إدارة بنطاق المُحافظة، بتكلفة 30.300 جنيه للمستوى الاقتصادي، و36.500 جنيه للمستوى العام.

وبلغ عدد المُتقدمين نحو 5013 مواطنًا على مستوى المحافظة، وقد حضر الحفل الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية والشيخ محمد الغتاوي مدير المنطقة الأزهرية بالدقهلية ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي واقيم الحفل داخل الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي.

وطالب المحافظ بضرورة قيام اللجنة المُشرفة على بعثة حج الجمعيات بالدقهلية، بدورها الكامل في تذليل كل العقبات أمام الحجاج أبناء المحافظة، وتيسير أداء المناسك، بالإضافة إلى التوعية الصحية لهم.وبذل كل الجهد للعمل على راحة الحجاج وطالب احد الفائزين بتوفير أتوبيس أثناء العودة وعلى الفور وافق المحافظ وكلف وكيل وزارة التضامن بتوفير أتوبيسات للحجاج أثناء عودتهم من المطار إلى المحافظة.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

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