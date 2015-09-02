محافظ الدقهلية يقرر إيقاف حوافز مسئولى المرافق والإشغالات بحى شرق المنصورة

قام محافظ الدقهلية حسام الدين إمام بجولة مفاجئة بحي شرق وغرب المنصورة شملت شارع الأتوبيس الجديد، وشارع مساكن المنيا، وشارع سكة سندوب شارع الخلطة الإسمنتية خلف الأمن المركزي بالمجزر، ومساكن الإيواء، وسوق المجزر، وشارع أحمد لطفي السيد.

ولاحظ المحافظ تراكم القمامة داخل وأمام الورشة المركزية لشركة أتوبيس شرق الدلتا بشارع الأتوبيس وقرر أخذ تعهد على المدير المسئول بإزالة كافة التراكمات خلال 24 ساعة مع الحفاظ على الشكل العام بالمتابعة المستمرة.

وقرر المحافظ ، إيقاف حوافز مسئولي المرافق والإشغالات والمواقف بحي شرق المنصورة لسوء حالة الشارع وكثرة الإشغالات والأكشاك الغير مرخصة وسحب رخص وأرقام السيارات الملاكي المتواجدة بداخل موقف سيارات الأجرة ووجه على الفور لرئيس حي شرق المنصورة برفع القمامة حيث قامت اللوادر على الفور برفع القمامة المتواجدة بالمكان كما تم رفع السيارات القديمة الموجودة وتطوير الجزيرة الوسطى بالشارع وتهيئة الطريق والتنسيق مع مدير المرور لتشكيل قوة للقيام بحملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات.

وفى السياق ذاته ، قرر المحافظ تغريم أحد مالكي العقارات بشارع مساكن المينا (5000) جنيه لسوء استخدام المياه ورشها أمام العقار، وقام المحافظ بتفقد منطقة المجزر الألى بنطاق حي غرب المنصورة واستمع إلى مشاكل ومتطلبات المواطنين ووجه بسرعة تلبية مطالبهم المشروعة.