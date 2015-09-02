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جامعة المنصورة توقع بروتوكولا لإنشاء أول برنامج للطاقة النووية بالجامعات

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جامعة المنصورة توقع بروتوكولا لإنشاء أول برنامج للطاقة النووية بالجامعات جامعة المنصورة توقع بروتوكولا لإنشاء أول برنامج للطاقة النووية بالجامعات
يغادر مطار القاهرة اليوم وفد من جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وجامعة بتشتى برومانيا، لإنشاء برنامج جديد فى الطاقة النووية يوم غد الخميس، والذى تم الإعداد له منذ شهرين تقريبا.

ويضم الوفد الدكتورة عزة إسماعيل عميد كلية العلوم والدكتور محمد صلاح أستاذ الفيزياء بكلية العلوم المنسق العام للبروتوكول برومانيا وسيقوم باستقبال الوفد السفير محمد علاء الدين الحديدى سفير جمهورية العربية فى رومانيا.

تأتى الزيارة فى إطار العلاقات الخارجية التى تقوم بها جامعة المنصورة مع الدول والجامعات ذات التميز فى المجالات المختلفة وتوقيع برتوكول تعاون مع جامعة بتشتى؛ لإنشاء برنامج جديد فى مجال الطاقة النووية، والذى سيكون برنامج ضمن برامج مركز الطاقة الجديدة والمتجددة الذى سيتم إنشائه بالجامعة الدولية، والذى يعد أولى البرامج النوعية فى مجال الطاقة النووية.

كما تأتى الزيارة فى إطار حرص الجامعة بمواكبة التوجه العام للدولة لاستخدام الطاقة النووية بإعداد برامج نوعية جديدة ومتميزة تعمل على خدمة المجتمع، وتعمل على إيجاد فرص عمل متميزة وتجهيز كوادر بشرية قادرة على الاستفادة القصوى من طاقات الطبيعة المختلفة وبالأخص الاستخدام السلمى للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.

وقد سبق هذه الزيارة توقيع اتفاق مع جامعة لوبك الألمانية والمتميزة فى مجال الأبحاث الطبية المتطورة والجينات وسيتم عمل مركز لزراعة الأعضاء على أرض جامعة المنصورة الدولية الجديدة بمواصفات عالمية ملحق به فندق عالمى ومزود بمهبط للطائرات الهليوكوبتر.

يذكر أنه يوجد برومانيا أكثر من 90 جامعة منها 4 جامعات لديها خبرة التقنيات النووية، ويمكنها تقديم الخبرات والتكنولوجيا العلمية والتعليمية فى مجال الطاقة النووية ،كما سيقوم الوفد فى فترة تواجده برومانيا بزيارة لمعهد البحوث النووية بتشتى للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية والعلمية للمعهد .
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