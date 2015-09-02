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جامعة القناة تنظم ورشة عمل حول "الاختيار الأمثل للأضحية"

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جامعة القناة تنظم ورشة عمل حول "الاختيار الأمثل للأضحية" جامعة القناة تنظم ورشة عمل حول "الاختيار الأمثل للأضحية"
تنظم إدارة تدريب أفراد المجتمع التابع لقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة قناة السويس ورشة عمل لمدة يومين الثانى والثالث من سبتمبر 2015 تحت عنوان" الاختيار الامثل للأضحية" تأتى ورشة العمل تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعه واشراف عام الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وحاضر فيها الدكتور علي معوض استاذ ورئيس قسم الرقابة الصحيه على الاغذيه ووكيل كلية الطب البيطري لشئون البيئه وخدمة المجتمع.

وقال الدكتور علي معوض ان الهدف من هذه الورشه اننا نحاول اعطاء فكرة عامة ومبسطة للغير متخصصين من أجل الاختيار الأمثل للاضحية وذلك من الناحية الصحية حتى نضمن سلامة لحومها للاستهلاك الآدمى ونكافح العدوى البكتيرية والفيروسية للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

واضاف الدكتور علي معوض ان محور الورشه تدور حول تعريف الاضحيه وحكمها وفضلها والحكمه منها ثم شروط الاضحيه ووقت الذبح والتقسيم ما يستحب لصاحب الاضحيه وتسنين الحيوانات وكيفية شرائها والتعرف على الغش التجاري وعلامات صحة الاضحيه ونقل الحيوانات الى المنزل و طريقة الذبح السليمه معرفة اللحوم و التصافى والتشافى وطرق حفظ اللحوم.

وأكد مصطفى محمد حسن مدير ادارة تدريب الافراد اعلى أن فكرة تنظيم هذه الورشه جاءت من منطلق حرص قطاع شئون البيئه على المشاركه المجتمعيه الفعاله ونظرا لقرب موعد عيد الأضحى المبارك عقدت الاداره ورشة عمل تساعد افراد المجتمع على الاختيار الامثل للأضحية حيث يشارك فيها 27 شخصا من داخل الجامعه وخارجها يمثلون ادارة التغذية وشئون العاملين وكلية الطب البيطري بالجامعة وقصر الثقافة ومديرية الزراعه ومديرية من خارج الجامعه بالإضافة الى العديد من المزارعين واصحاب المزارع وشارك في تنظيم الورشه فاتن ابراهيم رئيس قسم ادارة التدريب.

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مصر 365

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