للفتيات.. غشاء البكارة المغلق يعوق نزول الدورة الشهرية

علامات إعاقة نزول الدورة الشهرية

الغشاء المغلق السبب فى عدم نزول الدورة الشهرية

النتائج المتراكمة على إعاقة نزول الدورة الشهرية

حل مشكلة إعاقة الدورة الشهرية بسبب الغشاء المغلق

تواجه الكثير من الفتيات بعض المشاكل التى تعوق نزول الدورة الشهرية وقد تجد الفتاة والأسرة حرجا فى ذهابها لطبيب النساء بسبب العادات التى تربينا عليها بحجة صغر عمرها وأن عذريتها تحول دون كشف النساء.>وفى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن هناك الكثير من البنات تعانى من مشكلة ظهور علامات البلوغ ولكن دون نزول الدورة الشهرية، وهذا يتسبب فى شعورها بالأم يصعب تحملها فى البطن، وقد تأخذ بعض المسكنات للتخلص من هذا الألم.>ويضيف د.وائل، أن هناك العديد من الأنواع المختلفة من غشاء البكارة، ولكل نوع طبيعة خاصة، ومن أهم أنواعه "الغشاء المغلق"، الذى يعيق عملية نزول الدورة الشهرية، بسبب اغلاقه على فتحة المهبل.>ويتابع استشارى النساء والتوليد، أن هذا النوع يتسبب فى تراكم دم الدورة الشهرية فى الرحم دون نزوله، ويتسبب فى شعور الفتاه بالألم شديد فى أسفل البطن، ويصل الأمر إلى تكوين كرة كبيرة من الدم تتسبب فى إغلاق قناة التبول، فتعوق عملية التبول.>وأكد د.وائل، أن طبيب النساء يلجأ فى هذه الحالة لفتح فتحة صغير فى الغشاء، فينزل الدم ذو اللون البنى "كالشوكولاتة" المتراكم داخل الرحم وبكميات كثيرة، ويتم استصلاح الجهاز البولى ونزول الدورة بشكل منتظم وذلك دون أن يتأثر غشاء البكارة أو عذرية الفتاة.

وينصح استشارى النساء والتوليد، أنه يجب على الفتاه والأم عدم السكوت عن تأخر نزول الدورة الشهرية والذهاب مباشرة إلى طبيب النساء، حتى تتعرف على سبب ولا تعرض حياتها للخطر.