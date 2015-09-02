العقيد نشوى"قاهرة المتحرشين"ترافق بعثة حج الداخلية:بناتنا أمانة فى رقبتكم

قالت العقيد نشوى محمود، من إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، إنها سترافق بعثة وزارة الداخلية إلى مكة المكرمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وتعد هى المرة الأولى التى يتم الاستعانة فيها بعناصر شرطة نسائية، وهن خمس ضابطات لخدمة السيدات المؤديات للحج.

وقالت نشوى محمود، فى تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل 'فيس بوك: "هدعى ربنا يحفظ مصر إن شاء الله مش عايزة حد يكون زعلان منى وأنا مسامحة كل الناس".

وتابعت: "يا رجالة وشباب مصر أنا سايبة ستات وبنات مصر فى رقبتكم..العيد ده حافظوا عليهم والعبوا مع بعض ومش عايزة مشاكل خلى العيد يعدى على خير".

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