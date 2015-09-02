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معارض تركى: نظام أردوغان شريك فى الجرائم التى ارتكبت بسوريا

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معارض تركى: نظام أردوغان شريك فى الجرائم التى ارتكبت بسوريا معارض تركى: نظام أردوغان شريك فى الجرائم التى ارتكبت بسوريا
أكد الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى التركى، كورسال تكين، أن رئيس النظام التركى رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية شركاء بكل الجرائم التي ارتكبت في سوريا والمنطقة عمومًا.

وقال كورسال: "إن أردوغان مسئول بشكل مباشر عن كل ما يعانيه المهاجرون السوريون في تركيا والدول الأخرى".

وأشار المعارض التركي في تصريحات لمحطة "خلق تي في" اليوم الأربعاء، إلى العلاقات الخطيرة التي تربط حزب العدالة والتنمية بالدول الرجعية في المنطقة والتنظيمات الإرهابية بكل مسمياتها في سوريا، مؤكدًا أن هذه العلاقات خلقت وستخلق لتركيا الكثير من المشاكل بما في ذلك خطر تنظيم داعش الإرهابي المباشر على تركيا.

وكشف عن محاولات أردوغان للسيطرة على القضاء والإعلام الذي يخفي الحقائق عن الشعب التركي فيما يتعلق بمجمل السياسة الداخلية والخارجية لأن كل ما يفعله أردوغان والحكومة فساد في جميع المجالات.


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