تعليم البحيرة تستلم 10 سيارات لاستخدامها فى ارتقاء العملية التعليمية

فى إطار تطوير العملية التعليمية، وفى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بتفعيل عمليات المتابعة على المدارس تم اليوم استلام 10 سيارات بيك أب 2 كابينة، وذلك من صندوق دعم التعليم بالوزارة كنتيجة للتعاون المستمر بين مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ووزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن تدعيماً لأعمال المتابعة والامتحانات بالمديرية وكمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة فى البحيرة.

ومن المقرر أن يتم توزيع هذه السيارات على مديرية التربية والتعليم والإدارات المختلفة بالبحيرة، والتى تعانى من أداء عمليات المتابعة بها لاتساع رقعتها الجغرافية وامتدادها الواسع.

كان فى استقبال السيارات لدى وصولها بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وأحمد زايد مدير عام الشئون المالية والإدارية.

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