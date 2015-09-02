أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعليم البحيرة تستلم 10 سيارات لاستخدامها فى ارتقاء العملية التعليمية

Google+ Print
فى إطار تطوير العملية التعليمية، وفى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بتفعيل عمليات المتابعة على المدارس تم اليوم استلام 10 سيارات بيك أب 2 كابينة، وذلك من صندوق دعم التعليم بالوزارة كنتيجة للتعاون المستمر بين مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ووزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن تدعيماً لأعمال المتابعة والامتحانات بالمديرية وكمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة فى البحيرة.

ومن المقرر أن يتم توزيع هذه السيارات على مديرية التربية والتعليم والإدارات المختلفة بالبحيرة، والتى تعانى من أداء عمليات المتابعة بها لاتساع رقعتها الجغرافية وامتدادها الواسع.

كان فى استقبال السيارات لدى وصولها بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وأحمد زايد مدير عام الشئون المالية والإدارية.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365