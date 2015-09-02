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السيطرة على حريق بشركة سيراميك بمنطقة الأدبية فى السويس

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السيطرة على حريق بشركة سيراميك بمنطقة الأدبية فى السويس السيطرة على حريق بشركة سيراميك بمنطقة الأدبية فى السويس
تمكنت قوات الدفاع المدنى بالسويس من السيطرة على حريق بمخلفات صناعية بأحد أقسام شركة للسيراميك بمنطقة الأدبية الصناعية، والسيطرة على الموقف وعلاج عدد من العمال بعد إصابتهم بحالات اختناق بسبب الحريق.

وكانت قوات الأمن برئاسة العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية وضباط قسم شرطة عتاقة توجهوا إلى مكان المصنع وتم فتح تحقيق عن الموضوع.

وقال مصدر إن النيران اشتعلت بمخلفات مكونة من أخشاب وحديد داخل المصنع، وجاء ذلك بعد احتجاج عدد من العمال بالمصنع على خلفية مطالبهم بتحقيق بعض الأمور المادية والإدارية لهم.

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مصر 365