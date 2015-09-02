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ممارسة الجنس الجماعي مستمرة في بيروت!

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ممارسة الجنس الجماعي مستمرة في بيروت! ممارسة الجنس الجماعي مستمرة في بيروت!

المصدر : الديار اللبنانية

أغلقت السلطات الأمنية في بيروت أمس شقة لممارسة الجنس الجماعي بالشمع الأحمر دون معاقبة ستة شبان و6 شابات كانوا يمارسون الجنس الجماعي في شقة.

وافرجت السلطات اللبنانية بسند اقامة عن الفتيات الستة والشبان الست دون ان توقفهم، لكنها قررت اغلاق الشقة بالشمع الأحمر واحالة ملف الشقة الى المحكمة ،دون ان تتعاطى مع الشبان والشابات الذمن تدخل مسؤولين كبار وافرحوا عنهم.

وتعاني السلطات اللبنانية من حفلات المجون التي اصبحت سارية في بيروت في شقق يمارس فيها الجنس الجماعي وكذلك انها لا تستطيع اعتقال من يمارس الجنس الا بالجرم المشهود، لذلك قررت ختم الشقة بالشمع الى ان تعيد فتح الشقة بموجب قضائي، وهذا ما يعطل موضة ممارسة الجنس الجماعي في شقق في بيروت وخاصة في الرملة البيضاء ومنطقة سوليدير وفيردان على اساس اغلاق الشقة بالشمع الحمر دون التعرض للفتيان والفتيات الذين بعضهم ابناء مسؤولين كبار.

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