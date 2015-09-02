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بالصور.. مصرع شخصين إثر سقوط سيارة نقل فى ترعة الإسماعيلية

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لقى شخصين مصرعهما فى حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية على طريق بورسعيد / الإسماعيلية وانقلاب السيارة فى ترعة الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد خالد رئيس مباحث تأمين الطرق بالإسماعيلية يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة الكيلو 11 بين سيارة ودراجة بخارية على طريق بورسعيد/الإسماعيلية وأدى الحادث إلى سقوط السيارة فى ترعة الإسماعيلية ووفاة شخصين أحدهما (على عبد الرحمن محمود) 50 سنة والآخر مجهول.

تم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى الإسماعيلية العامة وجارٍ استدعاء الأوناش لرفع السيارة من الترعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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