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حبس 4عاطلين لاتهامهم بسرقة مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية من شقة بالمنيل

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حبس 4عاطلين لاتهامهم بسرقة مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية من شقة بالمنيل حبس 4عاطلين لاتهامهم بسرقة مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية من شقة بالمنيل
أمر المستشار تامر العربى رئيس نيابة القديمة، بحبس 4 أشخاص عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة اتهامهم بسرقة شقة بمنطقة المنيل.

كان تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من "منى ا" ربة منزل 55 سنة، يفيد بسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها، والأجهزة الكهربائية من داخل شقتها فى المنيل بمنطقة مصر القديمة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليها بأنها فؤجىت بكسر باب شقتها، حين عودتها من عند شقيقتها التى قضت عندها أسبوع، موضحة بأنه تم سرقة 3 خواتم ذهب، وسلسلة، وبوتاجاز، وسخان، مروحة، وثلاجة، ومكنسة .

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، بأن وراء ارتكاب الواقعة 5 أفراد من بينهم سيدة، وتم تحديد هويتهم، وعقب تقنيين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم جميعا .

وبمواجهة كريم الجندى وكيل نيابة مصر القديمة للمتهمين بما هو منسوب اليهم، أنكروا ارتكابهم الواقعة، ولكن اعترف أحدهم على زملائه وأرشد على مكان المضبوطات، كما أقرت "ع م" ربة منزل والمتورطة فى نفس القضية، وهى زوجة أحد المتهمين بأنها لا تعلم شيئا عن ذلك نهاىيا، وتم حجزهم على ذمة التحريات .

وأفادت التحريات بارتكاب المتهمين للواقعة، وأن المتهمة ليس لديها علم بالواقعة، فقررت النيابة حبسهم وإخلاء سبيل المتهمة بضمان محل إقامتهما.
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مصر 365

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