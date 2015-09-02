أخبار عاجلة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس 3 عاطلين شرعوا فى خطف فتاتين بشارع الهرم تحت تهديد السلاح

Google+ Print
تجديد حبس 3 عاطلين شرعوا فى خطف فتاتين بشارع الهرم تحت تهديد السلاح تجديد حبس 3 عاطلين شرعوا فى خطف فتاتين بشارع الهرم تحت تهديد السلاح
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم حبس 3 عاطلين شرعوا فى خطف فتاتين بشارع الهرم، تحت تهديد السلاح 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث، قد كشفت أنه أثناء خروج مضيفتين بملهى ليلى إحداهما تبلغ من العمر 28 عامًا والأخرى 17 عامًا من عملهما، استقلا سيارة تاكسى بشارع الهرم، وأثناء سيرهما استوقف السيارة 3 مسلحين واختطفوا الفتاة الكبرى تحت تهديد سلاح أبيض "كتر"، وفروا هاربين فأسرع السائق والفتاة الأخرى إلى قول أمنى تصادف تمركزه بالقرب من مسرح الواقعة، واستغاثا به وأخبراه باختطاف الفتاة.

تحركت قوة أمنية بإشراف المقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث الهرم وضابط إدارة تأمين الطرق والمنافذ، وشاهد المتهمين وبرفقتهم الفتاة فقام بمطاردتهم، وألقى القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وتبين أن أحدهم مسجل شقى خطر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365