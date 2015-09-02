تجديد حبس 3 عاطلين شرعوا فى خطف فتاتين بشارع الهرم تحت تهديد السلاح

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم حبس 3 عاطلين شرعوا فى خطف فتاتين بشارع الهرم، تحت تهديد السلاح 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت التحريات التى أجريت بإشراف اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث، قد كشفت أنه أثناء خروج مضيفتين بملهى ليلى إحداهما تبلغ من العمر 28 عامًا والأخرى 17 عامًا من عملهما، استقلا سيارة تاكسى بشارع الهرم، وأثناء سيرهما استوقف السيارة 3 مسلحين واختطفوا الفتاة الكبرى تحت تهديد سلاح أبيض "كتر"، وفروا هاربين فأسرع السائق والفتاة الأخرى إلى قول أمنى تصادف تمركزه بالقرب من مسرح الواقعة، واستغاثا به وأخبراه باختطاف الفتاة.

تحركت قوة أمنية بإشراف المقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث الهرم وضابط إدارة تأمين الطرق والمنافذ، وشاهد المتهمين وبرفقتهم الفتاة فقام بمطاردتهم، وألقى القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وتبين أن أحدهم مسجل شقى خطر، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .