ضبط ورشة سلاح يديرها عاطل بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز الباجور من ضبط ورشة لتصنيع السلاح بقرية أسطنها التابعة للمركز يديرها عاطل، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور يفيد من ورود معلومات لمباحث مركز شرطة الباجور تفيد قيام أشرف ع م ف 25عاما عاطل ومقيم بناحية أسطنها بتصنيع وإحراز الأسلحة النارية، بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (فرد خرطوش مكتمل، حزام طلقات به 25 طلقة خرطوش، 11 طلقة خرطوش، 3 ماسورة سلاح، كماشة، ذردية، منشار حدادى، أجنة، مطرقة، 4 مفتاح بلدى، مفتاح إنجليزى، مفتاح فرنساوى، هاتف محمول)، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 13708 جنح مركز الباجور لسنة 2015 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.