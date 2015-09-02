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ضبط ورشة سلاح يديرها عاطل بالمنوفية

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ضبط ورشة سلاح يديرها عاطل بالمنوفية ضبط ورشة سلاح يديرها عاطل بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز الباجور من ضبط ورشة لتصنيع السلاح بقرية أسطنها التابعة للمركز يديرها عاطل، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور يفيد من ورود معلومات لمباحث مركز شرطة الباجور تفيد قيام أشرف ع م ف 25عاما عاطل ومقيم بناحية أسطنها بتصنيع وإحراز الأسلحة النارية، بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (فرد خرطوش مكتمل، حزام طلقات به 25 طلقة خرطوش، 11 طلقة خرطوش، 3 ماسورة سلاح، كماشة، ذردية، منشار حدادى، أجنة، مطرقة، 4 مفتاح بلدى، مفتاح إنجليزى، مفتاح فرنساوى، هاتف محمول)، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 13708 جنح مركز الباجور لسنة 2015 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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