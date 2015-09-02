تجديد حبس صاحب محل أعشاب لاتهامه بحيازة منشطات جنسية مغشوشة فى الخليفة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس صاحب محل للأعشاب بالخليفة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة مستحضرات تجميل ومنشطات جنسية مغشوشة فى منطقة الخليفة.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بأن صاحب محل مشهور للأعشاب يقوم بتصنيع مستحضرات التجميل والمنشطات الجنسية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة والضارة بالصحة العامة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وأكدت التحريات صحة الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال مباحث شرطة قسم الخليفة من ضبط المتهم وبحوزته 413 عبوة مستحضرات تجميل ومنشطات جنسية مغشوشة وضارة وكميات من الكبسولات الفارغة ومواد عشبية مجهولة المصدر كمستلمات إنتاج، فتحرر المحضر رقم 4844 جنح الخليفة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وبسؤال النيابة للمتهم عن حيازة تلك المضبوطات، أنكر فى بداية الأمر، قائلا إنه لا يعلم شيئًا عن تلك المستحضرات، ولكن النيابة استمرت فى مواجهته بتهمة تصنيع مستحضرات تجميل ومنشطات مغشوشة فاعترف بالواقعة.

يذكر أن علاء عوض وكيل نيابة الخليفة والمقطم، أمر بحبس صاحب محل للأعشاب بالخليفة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة مستحضرات تجميل ومنشطات جنسية مغشوشة، مع مراعاة التجديد القانونى له فى الميعاد.