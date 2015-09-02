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تعذر حضور المتهمين يؤجل محاكمة 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة" لـ4 أكتوبر

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تعذر حضور المتهمين يؤجل محاكمة 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة" لـ4 أكتوبر تعذر حضور المتهمين يؤجل محاكمة 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة" لـ4 أكتوبر
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان والمنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تاجيل محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لجلسة 4 أكتوبر المقبل، لعدم حضور المتهمين للجلسة الثانية، مع استمرار حبسهم.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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