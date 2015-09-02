حبس 5 أشخاص متهمين بالاعتداء على أفراد كمين بمركز طلخا فى الدقهلية

أمر المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس 5 من الأهالى قاموا بالاعتداء على أفراد كمين كفر العرب التابع لمركز طلخا 4 أيام على ذمة التحقيقات، أثناء محاولتهم تخليص شابين تم ضبطهما بالكمين.

يذكر أن تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بتعدى 5 من الأهالى على أفراد كمين كفر العرب التابع لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية بالضرب، بعد قيام أفراد الكمين بضبط شابين يستقلان توك توك أحدهم صادر ضده حكم بالحبس فى إحدى القضايا والثانى لا يحمل رخصة قيادة التوك التوك أو ثمة أوراق تثبت ملكية التوك توك، فقام افراد الكمين باحتجازهم لحين الكشف عنهم.

تجمع عدد من الأهالى بالكمين وقاموا بالاعتداء على أفراد الكمين لمحاولة تخليص الشابين، وتمكن أفراد الكمين من ضبطهم، وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التى اتخذت قرارها السابق وإخلاء سبيل الشابين بعد إثبات عدم اشتراكهما فى الواقعة.