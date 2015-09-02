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مصرع ربة منزل وابنتها فى حادث تصادم جرار زراعى بـ"تروسيكل" بالمنوفية

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مصرع ربة منزل وابنتها فى حادث تصادم جرار زراعى بـ"تروسيكل" بالمنوفية مصرع ربة منزل وابنتها فى حادث تصادم جرار زراعى بـ"تروسيكل" بالمنوفية
لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام جرار زراعى بتروسيكل على طريق سمادون - اشمون، تم نقلهما إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون يفيد بمصرع كل من صالحة جابر على 45 عاما وابنتها حبيبة مجدى عبد العال 13 عاما طالبة، وذلك إثر اصطدام جرار زراعى بتروسيكل على طريق سمادون - اشمون، تم نقلهما إلى مستشفى أشمون العام وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365