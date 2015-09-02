مصرع ربة منزل وابنتها فى حادث تصادم جرار زراعى بـ"تروسيكل" بالمنوفية

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام جرار زراعى بتروسيكل على طريق سمادون - اشمون، تم نقلهما إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون يفيد بمصرع كل من صالحة جابر على 45 عاما وابنتها حبيبة مجدى عبد العال 13 عاما طالبة، وذلك إثر اصطدام جرار زراعى بتروسيكل على طريق سمادون - اشمون، تم نقلهما إلى مستشفى أشمون العام وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.