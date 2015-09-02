القبض على 5 عاطلين بحوزتهم 5 قطع سلاح نارى وطلقات بزفتى فى الغربية

شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير الإدارة تحت إشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، حملة أمنية بدائرة مركز شرطة زفتى لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية.

شارك فى الحملة العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة وضباط وحدة مباحث زفتى، وأسفرت الحملة عن ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 5 قطع سلاح نارى و3 طلقات.

وتم ضبط محمود حمدى إبراهيم ناصف 28سنة عاطل مقيم قرية فرسيس وبحوزته فرد خرطوش فى المحضر 26894جنايات زفتى، ومحمود عبد العزيز هاشم رشوان 23 سنة عاطل مقيم عزبة الغرابلى مركز زفتى وبحوزته طبنجة معدلة، وعاطف عبد الرازق الزعلوق 30 سنة عاطل مقيم قرية دهتورة وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، والسيد عطية السيد القط 28 سنة عاطل مقيم قرية حانوت وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

كما تم ضبط حسن رشوان حسن رشوان 38 سنة عاطل مقيم قرية سندبسط وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق .