الأشعل: قرار مرسي بقطع العلاقات مع سوريا سيؤثر سلبا على مصر

المرشح الرئاسي السابق: القرار غير مفيد.. وسيعرقل الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية

كتب : محمد شنح منذ 4 دقائق

نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية تصريحات عن السفير عبدالله الأشعل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أكد خلالها رفضه التام لقرار الرئيس محمد مرسي بقطع العلاقات مع النظام السوري، واصفا القرار بأنه سيئ جدا وسلبي.

وأضاف الأشعل، في تصريحاته، أن هذا القرار السيئ سيؤثر سلبا على مصر ولن يفيدها بأي شيء بل سيعرقل المساعي المبذولة من أجل حل الأزمة السورية، قائلاً: "مندهش من توقيت اتخاذ مثل هذه القرارات، ورجح احتمالية أن تكون هناك معلومات قد وصلت إلى مرسي عن احتمالية غزو أمريكي لسوريا مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار السيئ، وخاصة مع تلميح أمريكا بفرض حظر جوي على سوريا ودعوة الرئيس مرسي إلى ذلك أيضا".

وكان الرئيس محمد مرسي اتخذ قرارا، أمس، بقطع العلاقات مع النظام السوري وغلق السفارة السورية في القاهرة، واستدعاء القائم بالأعمال المصري بدمشق والطاقم الدبلوماسي، وطالب الرئيس مرسي مجلس الأمن بفرض حظر جوي على سوريا.