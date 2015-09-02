حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 2-9-2015

مهنيا: مولود برج الدلو مرشح فى هذه الفترة للحصول على ترقية ستغير من شأنك فى مجال العمل وذلك نتيجة الجهد الوفير الذى بذلته فى الفترة الماضية، وذلك يمنحك الشعور بالسعادة.

عاطفيا: تشعر بالحالة النفسية السيئة نتيجة ابتعاد الحبيب عنك فى الفترة الأخيرة، تحلى بالهدوء حتى تستطيع التفكير فى الطريقة التى تعيد الأمور بينك وبين الشريك إلى سابق عهدها.

صحيا: حاول السيطرة على أعصابك والتمتع بالهدوء وتخلى عن الانفعال حتى لا يؤثر ذلك الأمر على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

>مواليد برج الدلو يتأثرون بكوكب التغيرات والمفاجآت وهو كوكب أورانوس فيشير ذلك إلى أنهم يفضلون المهن التى تتضمن التغيير والتجديد يوميا مثل العمل فى التدريس وشرح المناهج العلمية، وكذلك دور الرعاية للأطفال اليتامى أو كبار السن وما شابه من الأمور التى تعتمد على التغيير، ونجد أن مواليد برج الدلو يبتعدون عن الأعمال الروتينية والوظيفية والأعمال المكتبية نظرا لندرة التجديد فيها، وتناسبهم أيضا الأعمال التى تعتمد على التنقل والسفر والأعمال الحرة.

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