مرشحو مجلس النواب بكفر الشيخ يفترشون الأرصفة ويتلقطون "صور سيلفى"

شهد محيط مجمع محاكم كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تكثيفات أمنية مشددة، لتأمين المرشحين المحتملين لمجلس النواب فى أول أيام فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية.

ومشط رجال الحماية المدنية والمفرقعات محيط مجمع محاكم كفر الشيخ، والقاعة المخصصة لتلقى طلبات الترشح، للتأكد من خلوها من أى مواد غريبة، إضافة إلى وضع الحواجز الحديدية والخراسانية أمام المجمع، ونظم أفراد الشرطة طابور المرشحين لعدم تكدسهم ومنعًا لوقوع مناوشات بينهم.

وتوافد عدد كبير من المرشحين لتقديم أوراقهم للجنة العامة لقبول طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم محافظة كفر الشيخ، وتجمع العديد من المرشحين وأنصارهم داخل طرقات المقر الخاص باللجنة، لتقديم أوراقهم ومنهم من افترش الأرصفة خارج المحكمة، ومنهم من جلس على مقاهي قريبة من المحكمة، ومنهم من جلس على كراسي في الجزيرة الفاصلة بين المحكمة والشارع المقابل لها ومنهم من وقف أمام الحواجز يضع الصحف على رؤوسهم لتحميهم من حرارة الشمس.

ومن بينهم المتقدمون للترشيح لمستقلين جدد اللذين لم يترشحوا فى المرة السابقة، ومعظم المرشحين القدامى الذين حرصوا على الحضور مبكرًا لضمان الحصول على نفس الرمز الانتخابي السابق في عملية التقديم السابقة.

كما وقف العشرات من المرشحين وأنصارهم أمام الحواجز الحديدية وخلفهم محكمة كفر الشيخ الابتدائية يلتقطون صور "سيلفي" أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية، في أول أيام تقديم أوراق ترشحهم، تخفيفًا من التوتر الذي ظهر على عدد من المرشحين للزحام الشديد والحرارة.

وقال المهندس يوسف عبد الفتاح البدري مرشح دائرة فوه ومطوبس وعضو مجلس الشعب السابق أن رئيس اللجنة المشرفة على تلقي الأوراق بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية منعنى من التقدم بأوراقي وكذلك عدد من المرشحين.

وأضاف: أن قرار اللجنة العليا للانتخابات نص على أن المرشحين يتقدمون بأوراقهم في تمام الساعة التاسعة صباحاً وكنت على بابل اللجنة وفوجئت بأن رئيس اللجنة قد وزع كروت بالأرقام منذ أمس وهذا مخالف لقرار اللجنة لذلك ارفع شكاوي للجنة العليا للانتخابات بالقاهرة.

وقال الإعلامي نزيه السبيعي أنه تقدم بأوراقه اليوم الثلاثاء للجنة تلقي الطلبات بمحكمة كفر الشيخ، وأضاف أنه كان يعتزم الترشح عن دائرة البرلس مستقلاً لكن هناك اتصال هاتفي تلقيته من الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد للدفع بي عن الحزب مستقلاً عن دائرة البرلس.

قال المستشار أحمد شمس الدين، نائب رئيس لجنة تلقى أوراق مرشحى مجلس النواب بكفرالشيخ، أن اللجنة برئاسة المستشار سامح بسيلى، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، تلقت أوراق 145 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب في اليوم الأول.

وأضاف: "شمس الدين أن عدد المرشحين الجدد الذين تقدموا اليوم 14 مرشحًا بنسبة وأن الباقى للمرشحين القدامى الذين قدموا أوراقهم من قبل.

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