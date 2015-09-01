بالصور.. هدوء فى أول يوم لتقديم أوراق المرشحين لمجلس الشعب بالأقصر

لجنة الأقصر: 30 مرشحًا حتى الآن قبيل انتهاء اليوم الأول

شارف اليوم الأول لتقديم أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشعب لعام 2015/2016، في مجمع المحاكم بمحافظة الأقصر على الإنتهاء، وذلك بعد مرور حوالى 7 ساعات على توافد المرشحين على المجمع، حيث توافد عدد كبير منهم لتقديم الأوراق اللازم للجنة داخل المحكمة.>وبلغ عدد الذين تقدموا بأروراقهم لخوض إنتخابات مجلس النواب، حتى الآن فى اليوم الأول للتقدم بدوائر محافظة الأقصر 30 مرشحًا، حتى الساعة الثانية ظهرًا مقسمين على خمس دوائر فردية وهى (مدينة الأقصر، مركز إسنا مركز القرنة، مركز الأقصر، مركز أرمنت)، وهم 12 مرشحًا بمدينة الأقصر، و8 مرشحين بدائرة مركز الأقصر، و3 مرشحين بدائرة مركز أرمنت ، و7 مرشحين فى كل من القرنة وإسنا.

ومن جانبه صرح المستشار فواز إبراهيم رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع" أنه تم اتخاذ كل الإجراءات للتيسير على المتقدمين، وتعريفهم بالأوراق المطلوبة للترشح داخل مجمع محاكم الأقصر.

وأضاف المستشار فوزا إبراهيم إلى أن بعض المتقدمين للترشح لم يستوفوا الأوراق المطلوبة، وأنه تم مدهم ببيان بالأوراق الواجب توافرها مع كل من يرغب فى الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب.

فيما وقعت مشادات كلامية بين عدد من المتقدمين بأوراقهم للترشح للانتخابات البرلمانية بمجمع محاكم الأقصر، وذلك حول ترتيب اولوية الدخول للجنة لتقديم الأوراق، وعلى الفور تدخل المرشحين الآخرين لإنهاء الأزمة وتم حلها، وذلك بالاشتراة مع القيادات الأمنية المتواجدة بالمحكمة.

مدير أمن الأقصر يتفقد المجمع ويؤكد التزام القوات بالخطط لتأمين تقدم المرشحين

>كما حضر لمقر مجمع المحاكم بالأقصر، اللواء عصام الدين الحملى مدير أمن الأقصر، وعدد من قيادات مديرية الأمن وذلك لتفقد الأوضاع الأمنية بمحيط المجمع وداخله، ومدى التزام القوات بالخطط الأمنية التي وضعت مسبقًا لتأمين أيام التقدم بالأوراق للمرشحين من أول سبتمبر حتى 12 من نفس الشهر.

وصرح اللواء عصام الحملي أن جميع القوات ملتزمة بدورها فى الحفاظ على الأمن داخل وخارج أروقة مجمع محاكم الأقصر، وذلك لمساعة رجال القضاء فى القيام بدورهم في تلقي أوراق المرشحين في أجواء هادئة تساعدهم على العمل بصورة طبيعية.

قائمة بأسماء عدد من المرشحين خلال اليوم الأول

مرشح يبيت ليلته أمام مجمع المحاكم لحجز الرقم "1" في الكشوفات

>وشلت قائمة المرشحين حتي الآن للتقدم بالأوراق في اليوم الأول كل من "عبد الرءوف أبو حليبي، خالد عبد المنعم مجاهد، عبد الرازق زنط، محمد أبو الغيط، عباس حزين، شاذلي البحيري، عبد الهادي الشروني، أشرف أبو العباس، الحسيني بكري النوبي، اللواء محمود أبو زيد، صلاح هاشم، بدوي المصري، أحمد مصطفي أبو الحمد، خالد حرز الله، وغيرهم من مرشحي الأقصر".>فيما قضى أحد المرشحين المحتملين لخوض إنتخابات مجلس النواب بدوائر محافظة الأقصر ليلهم أمام مقر تلقى طلبات الترشح، بمجمع محاكم الأقصر، ليلة بدء تلقى طلبات الترشح، ومن جانبه وقال وائل نصر الدين المرشح المحتمل لعضوية مجلس النواب على المقعد الفردى بدائرة مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يحرص على أن يحتل الرقم الأول فى قائمة المرشحين، كما جرى فى التقديم الأول لإنتخابات مجلس النواب فى شهر فبراير الماضى، للتسهيل على أنصاره فى عملية التصويت له داخل مقار الانتخابات.



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