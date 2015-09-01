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محافظ الاسكندرية يتعاقد مع كوين سرفيس لاعادة تدوير المخلفات الصلبة

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محافظ الاسكندرية يتعاقد مع كوين سرفيس لاعادة تدوير المخلفات الصلبة محافظ الاسكندرية يتعاقد مع كوين سرفيس لاعادة تدوير المخلفات الصلبة

>صرح هاني المسيري محافظ الإسكندرية أنه تم التعاقد مع شركة النصر للخدمات والصيانه (كوين سرفيس) احدي شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لتسليم مصنع دفرة بالزياتيين للشركة لاعادة تشغيله وعمل الصيانه اللازمة لخطوط الانتاج ورفع كفائتها وزيادة إنتاجها من ٢٥٠ طن انتاج يومي الي ١٠٠٠-١٥٠٠ طن يومي لانتاج RDF (طاقه بديله) وسماد عضوي من مخلفات البلدية كمرحله اولي بناءا علي اتفاقية التعاون المبرمة بين المحافظة والشركة.

وأشار المسيري أنه تزايدت في الاونة الاخيرة الاهتمام علي كافة المستويات الرسمية والشعبية بالمشكلات البيئيه التي تواجه كافه محافظات الجمهورية وعلي رأسها مشكله التخلص من المخلفات الصلبه وضرورة التصدي لهذه المشكله ووضع الخطط اللازمة للتغلب عليها حفاظا علي الوجه الحضاري لمصر وبناءا علي توجيهات للعمل في هذا الاتجاه

من الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية قام منذ يومين بزيارة مفاجئة لعمال مصنع تحويل المخلفات الصلبة إلى سماد عضوي " مصنع السماد العضوي أبيس ٢ للوقوف على سير العمل بالمصنع ، والذي يعد أحد ال ٣ المواقع التي تمتلكها شركة نهضة لتدوير القمامة وهي موقع أبيس ١ ويشمل على خط تصنيع واحد ، وموقع أبيس ٢ ويشمل خطين تصنيع ، وموقع الزياتين بالمنتزة ويشمل على ٣ خطوط تصنيع ، ويعالج مصنع أبيس ٢ كمية ٥٠٠ طن يوميا بالتكنولوچيا اليابانية الحديثة وينتج ١٥٠ طن سماد عضوي و٢٥٠ طن مرفوضان مفروزة تصلح لإنتاج RDF " الوقود البديل لمصانع الأسمنت "

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مصر 365

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