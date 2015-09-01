131 مرشحا حصاد أول يوم فى الغربية.. انشقاقات الوفد تهدد مستقبله البرلمانى بالغربية

مستقبل وطن يحصل على رقم 1 فى 4 دوائر انتخابية.

أكد المستشار مجدى عبد الحليم، رئيس محكمة طنطا الابتدائية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالغربية، أن عدد الذين تم قبول أوراقهم قبيل غلق باب التقديم فى اليوم الأول وصل 131 مرشحًا مستوفين الأوراق.>وحصل مرشحو حزب مستقبل وطن بالغربية على رقم 1 فى قائمة المرشحين بعدد 4 دوائر انتخابية بالغربية، وفى مدينة طنطا حصل على رقم 1 رجل الأعمال محمد عريبي نائب الدائرة السابق ومرشح مستقبل وطن، وفي دائرة مركز طنطا حصل المهندس على محمد عز نجل البرلماني الراحل محمد على عز والمرشح عن حزب مستقبل وطن على رقم 1، وفي قطور حصل على رقم 1 المرشح خالد مصباح>انشقاقات الوفد.

وترشح نواب الوفد السابقون مستقلين، حيث تقدم المستشار حسين خليل نائب دائرة كفر الزيات عن الوفد مستقلا، وكذلك النائب السابق نبيل مطاوع عن دائرة مركز المحلة الكبرى، ويقود مطاوع حملة إصلاح الوفد بالغربية مع عدد من القيادات.

وترددت أنباء من داخل الحزب أن الوفد يعيد ترتيب أوراقه ويتفاوض مع عدد من الأسماء بالغربية لخوض الانتخابات على قوائمه، مثلما يحدث مع مأمون عتمان نائب دائرة مركز طنطا الأسبق، ولم يعلن الحزب رسميا عن مرشحيه حتى تاريخه.

مشادات على أولوية الدخول

>ونشبت مشادات حامية وعلت الأصوات بين المرشحين، وأفراد الأمن المعنيين بتنظيم الدخول للمرشحين بسبب الزحام على أولوية الدخول.

كان أفراد الأمن المعنيين قد طلبوا الدخول حسب الرقم الموزع عليهم قبل الدخول للمحكمة، واتهم بعض المرشحين المنظمين بقبول أوراق آخرين دون الالتزام بالدور والرقم.