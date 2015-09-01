رئيس الوحدة المحلية الجديد لمدينة نجع حمادى يبدأ مهام عمله

بدأ اللواء محمد رجب الحسينى، اليوم الثلاثاء، مهام عمله، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، خلفًا لمحمد منتصر القاضى، الذى تم نقله للعمل، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وحرص الحسينى على تفقد بعض الأماكن العامة بالمدينة، كما تفقد مستشفى الحميات ونجع حمادى العام، وبعض المدارس للوقوف على أهم المشكلات التى تواجهها.

وأكد الحسينى خلال جولته أن أهم أولوياته النظافة والتنظيم والمرور، والعمل على خدمة أهالى نجع حمادي، قائلًا: "أنا خدام لأهالي النجع ومش هنجح إلا بيهم".

وأضاف أنه يأمل فى مساعدة أهالى نجع حمادى له في حل جميع المشاكل التي تواجههم، كما يأمل فى أن تكون المدينة والقرى من أنظف الأماكن على مستوى الجمهورية، حتى يشعر المواطن بجمال المدينة العريقة.

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