المشروع النووى: قطعنا شوطا كبيرا فى المفاوضات مع روسيا لتنفيذ "الضبعة"

أكد المستشار الدكتور هانى عبد الرحمن خضر المتحدث الإعلامى باسم البرنامج النووى المصرى، أن المفاوضات مع الجانب الروسى لإقامة أول محطة نووية بمنطقة الضبعة لتوليد الكهرباء تم الانتهاء من مراحل كثيرة فيها فى كافة الجوانب.

وأضاف المستشار هانى عبد الرحمن فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن مصر لم تحسم حتى الآن الدولة المنفذة لمشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء، لافتاً إلى أن المفاوضات مازالت تجرى مع العروض الثلاث المقدمة من روسيا و الصين و كوريا و إن كانت متقدمة بشكل ملحوظ مع الجانب الروسى نتيجة أن الشركة الروسية أول من تقدمت بالعرض وأول من أرسلت استفسارات هيئة المحطات النووية.

وتابع عبد الرحمن أن فريق المفاوضات المصرى مع الدول الثلاث المتقدمين لتنفيذ محطة الضبعة يجرى مقارنات بين كافة العروض لإختيار الأفضل من النواحى الفنية و المالية و السياسية لصالح مصر.

وأشار عبد الرحمن أنه كان يشغل منصب مدير مكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون نزع السلاح والأمن الدولى بدرجة مستشار دبلوماسى، مشيراً إلى أن اختياره متحدثاً باسم البرنامج النووى يعد خطوة من بين مئات الخطوات الجادة في هذا المشروع.

وأوضح المتحدث باسم البرنامج النووى المصرى أنه عضو في فريق التفاوض للمشروع النووى المصرى، موضحاً أن المفاوضات تسير بشكل جيد وتم الانتهاء من مراحل عدة فيها.

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