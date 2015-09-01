مقتل شرطى أمريكى فى هجوم مسلح بمنطقة الينوى والشرطة تلاحق 3 مشتبهين

لقى شرطى أمريكى مصرعه فى هجوم شنه مسلحون مجهولون، لم تتضح ملابساته على الفور، فى منطقة "فوكس ليك" بولاية إلينوى.

وذكرت الـ "CNN" أن الشرطي سقط قتيلاً على الفور، حيث عثر عليه عدد آخر من أفراد الشرطة، الذين وصلوا إلى موقع إطلاق النار، بعد قليل من الهجوم، وقد لفظ أنفاسه.

وقال قائد شرطة "ليك كوانتى"، كريستوفر كوفيلى، إنه تم إطلاق عملية لملاحقة عدد من المشتبهين، تشارك فيها وحدات من الشرطة الراجلة، والكلاب البوليسية، والطائرات المروحية لتمشيط المنطقة.

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