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"العليا للانتخابات": تلقينا أوراق مئات المرشحين والشكاوى بسبب التزاحم فقط

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"العليا للانتخابات": تلقينا أوراق مئات المرشحين والشكاوى بسبب التزاحم فقط "العليا للانتخابات": تلقينا أوراق مئات المرشحين والشكاوى بسبب التزاحم فقط
قال المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إنه تم استبعاد الرموز الانتخابية التى كانت تابعة للأحزاب أخرى خلال الانتخابات الماضية مؤكدًا أنه اليوم الأول تقدم المئات من المرشحين أمام المحاكم التى تستقبل المرشحين وأغلب الراغبين فى الترشح فى محافظة القاهرة والمنيا والدقهلية وقنا وأسيوط.

وأضاف الأمين العام للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن هناك قواعد محددة لاختيار الرمز الانتخابى معلنة للجميع، مضيفًا أن اللجنة تلقت عددًا من الشكاوى بسبب التزاحم وليس شكاوى انتخابية مطالبًا المواطنين بالانتظام فى تقديم أوراق الترشح.

وأشار المستشار عمر مروان إلى أن تم الانتهاء من كل الاستعدادت لإجراء الانتخابات البرلمانية مطالبًا المرشح بأن يحضر التقارير الطبية بنفسه وتسليمها للجنة التابع لها كما وسيتم إنشاء مقرات انتخابية فى الخارج لانتخابات البرلمانية.

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3 سيدات يتقدمن بأوراق ترشحهن للانتخابات البرلمانية فى المنيا

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بالصور.. اليوم الأول للترشح للبرلمان.. طوابير المرشحين على أبواب المحاكم الابتدائية بالمحافظات.. 140مرشحا سوهاجيا بالساعات الأولى.. ومشادات فى الشرقية والأقصر على أسبقية الدور.. والمرأة تغيب عن المشهد

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