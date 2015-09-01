صحيفة تركية تكشف تورط أنقرة فى توريد معدات لتنظيم "داعش" فى سوريا

كشفت صحيفة "بوجون" التركية اليوم الثلاثاء، عن فضيحة كبيرة مصورة على المعبر الحدودى التركى "أكتشة قلعة" الواقع على الحدود السورية التركية إذ أثبتت بالصور إرسال أنقرة شحنة معدات ومستلزمات تستخدم فى صنع الأسلحة لتنظيم داعش فى سوريا بدعم وتغاض من موظفى الجمارك بالمعبر.

وذكرت الصحيفة أنه يتم إرسال براميل محمّلة بصفائح معدنية وأسمدة اصطناعيّة ومواد متفجرة تستخدم فى صناعة الأسلحة والمتفجرات إلى تنظيم داعش فى سوريا عبر شاحنات منذ شهرين، ويظهر بوضوح فى المقاطع المصورة التى يظهر فيها عناصر داعش كيف يتم تحويل هذه المعدات إلى أسلحة ومواد متفجرة.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تشجيع بعض الموظفين الذين يعملون فى الجمارك على تسهيل الإجراءات لشحنة هذه المعدات والأسلحة، ومن بين المعدات المرسلة لداعش شوهدت لوحات معدنية يبلغ وزنها 400 إلى 500 كيلو جرام لكل واحدة منها تستخدم فى صناعة الدروع الواقية.

تركيا تواصل حملتها القمعية ضد الإعلام.. الشرطة تداهم مقر مجموعة إعلامية معارضة بعد توقيف صحفيين بفايس نيوز بتهمة "الإرهاب".. القناة: الاتهامات محاولة للترهيب.. جماعات حقوقية: مثال آخر على قمع النظام