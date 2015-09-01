الرئيسان التونسى والجزائرى يلتقيان وزير الخارجية الإيرانى

استقبل الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وجرى اللقاء بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة, ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

فيما حث رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف -الذي يزور تونس حاليا- مجالات التعاون الثنائي وسبل تطوير العلاقات بين البلدين.

كما تطرق اللقاء لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية التوصل للحلول سلمية في فض النزاعات وتوحيد الجهود الدولية لمقاومة الإرهاب.

وعقب اللقاء، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى الإرادة القوية بين تونس وإيران لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني قد وصل تونس أمس ضمن جولته الثالثة لزيارة عدد من دول المنطقة والدول العربية وتشمل تونس والجزائر، عقب توقيع إيران على الاتفاق النووي مع المجموعة السداسية منتصف الشهر الماضي.

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