نقل 15 مصابا لمستشفيات بيروت جراء مداهمة الأمن لمقر وزارة البيئة

نقل 15 شخصاً إلى المستشفيات في بيروت بعد إصابتهم بجروح وكسور خلال مداهمة الأمن اللبنانى لمقر وزارة البيئة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بعد انتهاء المهلة التي أعطتها حملة "طلعت ريحتكم" لوزير البيئة اللبناني محمد المشنوق لتقديم استقالته على خلفية أزمة النفايات، حيث اقتحم عدد من الشبان من الحملة ومعهم شبان من حملة "حلوا عنا" مكاتب وزارة البيئة في مباني العازارية في وسط بيروت، وحاصروا الوزير المشنوق في مكتبه رافضين الخروج قبل تقديم استقالته، مما دفع الأمن اللبناني لاستخدام القوة لإخراج المعتصمين من مبنى وزارة البيئة.

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