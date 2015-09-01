الفلفل الحار يقلل الكوليسترول ويحمى القلب ويخفض الوزن

لعشاق الطعام الحار كشفت العديد من الدراسات التى نشرت مؤخرًا بموقع "فوكس نيوز" الإخبارى الأمريكى، أن الأطعمة الغنية بالتوابل لها دور أكثر بكثير من إضافة نكهة إلى الوجبة المفضلة، حيث إن الأطعمة، وخاصة الفلفل الحار جلبنوس، وهابانوروس، يحتويان على مجموعة مدهشة من الفوائد الصحية.

وأوضح الباحثون أن الإحساس بالسخونة فى الأطعمة الغنية بالتوابل يسبب فقدان الوزن، حيث أظهرت الدراسات أن تناول طبق حار يمكن أن يحرق السعرات الحرارية الزائدة عن طريق زيادة معدل التمثيل الغذائى بشكل مؤقت بنسبة تصل إلى ثمانية فى المائة.

وفى دراسة كندية أخرى، وجد الباحثون أنه عند تناول وجبة حارة قد يتم استهلاك سعرات حرارية أقل، كما أن الاشخاص الذين تناولوا فاتح الشهية مع الصلصة الحارة استهلكوا 200 سعر حرارى أقل من نظرائهم الذين لم يكن لديهم الصلصة الحارة.

وهناك فائدة أخرى من الأطعمة الغنية بالتوابل وهى تحسين وظيفة القلب، وقد تبين أيضًا أن الإحساس الحرارى الذى يحدث على اللسان يخفض الكوليسترول السىء، حيث أظهرت دراسة نشرتها الجمعية الكيميائية الأمريكية، أن الأطعمة الحارة تساعد فى تقليل تراكم الكولسترول مع زيادة تدفق الدم وذلك عن طريق منع الجين المسبب لضيق الشرايين.

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