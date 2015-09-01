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ابعد عن التعاطى.. الحشيش والبانجو يسببان متلازمة خطيرة تسبب آلام البطن

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ابعد عن التعاطى.. الحشيش والبانجو يسببان متلازمة خطيرة تسبب آلام البطن ابعد عن التعاطى.. الحشيش والبانجو يسببان متلازمة خطيرة تسبب آلام البطن
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من المخاطر الصحية الناجمة عن تعاطى الحشيش والبانجو، واللذان يندرجان تحت اسم نبات القنب الهندى، حيث كشفت دراسة علمية خطيرة عن أن تعاطى مخدرات الحشيش والبانجو تتسبب فى الإصابة بمتلازمة التقيؤ الناجمة عن المواد الفعالة الموجودة بنبات القنب "Cannabinoids".

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة برمنجهام البريطانية أن هذه المتلازمة تم تسجيل الإصابة بها للمرة الأولى داخل أستراليا، وكما تم تسجيل حالتين جديدتين داخل بريطانيا مؤخرًا، وتشمل أعراضها: آلام البطن وشعور شديد بالغثيان والقىء، لافتة إلى أنه لا يمكن تخفيف هذه الأعراض إلا بالحصول على دش ساخن عدة مرات باليوم، وقد تصل إلى الاستحمام 5 مرات يوميًا مع احتمالية تكرار هذا الأمر لعدة أيام كما حدث مع بعض الحالات.

وأضاف الباحثون أن متلازمة التقيؤ الناجمة عن تعاطى الحشيش والبانجو قد ارتفعت معدلات الإصابة بها بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة، وارتفعت نسب المرضى الذين تم احتجازهم بالمستشفيات نتيجة الإصابة بآلام شديدة بالبطن مصاحبة بالغثيان والقىء.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Gut"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


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