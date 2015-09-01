188 مرشحا بالشرقية يتقدمون بأوراقهم فى اليوم الأول بمحكمة الزقازيق

أكدت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات مرشحى مجلس النواب، بمحكمة الزقازيق الابتدائية فى الشرقية، برئاسة المستشار عبده عطية رئيس المحكمة، أن عدد من تقدموا بأوراقهم للجنة اليوم 188 مرشحا.

وكان أبرز من تقدموا بأوراقهم اليوم، الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، واللواء هانى درى أباظة النائب السابق عن حزب الوفد، واللواء خالد زردق عضو مجلس الشعب الأسبق، ورجل الأعمال مجدى عاشور، ورجل الأعمال ماجد ديابو، ولطفى شحاتة عضو مجلس الشعب الأسبق، والعقيد السيد حسان، واللواء عصام أبو المجد، والصحفى عثمان شحاتة.

وتضم محافظة الشرقية 13 دائرة انتخابية للمنافسة على 30 مقعدا فرديا وهى الدائرة الأولى بمدينة الزقازيق ومقرها قسم أول الزقازيق وتضم قسمى أول وثان الزقازيق ولها مقعدان، والدائرة الثانية بالزقازيق ومقرها مركز الزقازيق وتضم مركز الزقازيق وقسم القنايات، ولها 4 مقاعد، والدائرة الثالثة بلبيس ومقرها مركز بلبيس ولها 3 مقاعد، والدائرة الرابعة بالعاشر من رمضان مقرها قسم أول العاشر من رمضان وتضم قسمى أول وثان العاشر ولها مقعد واحد.

والدائرة الخامسة مشتول السوق ومقرها مركز مشتول السوق ولها مقعد واحد، والدائرة السادسة بمنيا القمح ومقرها مركز منيا القمح ولها 3 مقاعد، والدائرة السابعة بأبو كبير ومقرها مركز أبو كبير ولها مقعدان، والدائرة الثامنة ههيا والإبراهيمية ومقرها مركز ههيا وتضم مركزى ههيا والإبراهيمية ولها مقعدان، والدائرة التاسعة ديرب نجم ومقرها مركز ديرب نجم ولها مقعدان، والدائرة العاشرة مدينة فاقوس ومقرها مركز وقسم فاقوس ولها 3 مقاعد، والدائرة الـ11 بأبو حماد ومقرها مركز أبو حماد وتضم أبو حماد والقرين ولها مقعدان، والدائرة الـ12 بالحسينية ومقرها مركز الحسينية وتضم مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأه أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة ولها 3 مقاعد، والدائرة الـ13 بكفر صقر ومقرها مركز كفر صقر وتضم كفر صقر وأولاد صقر ولها مقعدان.