مدير أمن القليوبية يطالب بتكثيف القوات أثناء تقديم المرشحين للبرلمان بمحكمة بنها

تفقد اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية مقر اللجنة العليا للانتخابات بمحكمة بنها الابتدائية للاطمئنان على سير عمليات تقديم أوراق المرشحين للجنة العليا للانتخابات وانتظام توافدهم أمام اللجنة.

وطالب مدير الأمن القوات ، بضرورة اليقظة والتعامل مع أي هدف بحذر شديد حرصا على حياتهم مشددا على ضرورة حسن معاملة الجمهور والمرشحين وتنظيمهم وتوفير كافة سبل الراحة لهم حتى يتسنى لهم تقديم أوراق ترشحهم في سهولة ويسر دون أدنى معوقات.

وأمر شلبي بتكثيف الخدمات الأمنية حول مقر التقديم ، مشددا على التزام جميع المرشحين وأنصارهم بالقواعد والنظام والوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين كما تفقد مدير الأمن خلال جولته المنطقة المحيطة بالمحكمة للتأكد من تأمينها وعدم وجود أي مواد متفجرة.