أخبار عاجلة

إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن القليوبية يطالب بتكثيف القوات أثناء تقديم المرشحين للبرلمان بمحكمة بنها

Google+ Print
مدير أمن القليوبية يطالب بتكثيف القوات أثناء تقديم المرشحين للبرلمان بمحكمة بنها مدير أمن القليوبية يطالب بتكثيف القوات أثناء تقديم المرشحين للبرلمان بمحكمة بنها
تفقد اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية مقر اللجنة العليا للانتخابات بمحكمة بنها الابتدائية للاطمئنان على سير عمليات تقديم أوراق المرشحين للجنة العليا للانتخابات وانتظام توافدهم أمام اللجنة.

وطالب مدير الأمن القوات ، بضرورة اليقظة والتعامل مع أي هدف بحذر شديد حرصا على حياتهم مشددا على ضرورة حسن معاملة الجمهور والمرشحين وتنظيمهم وتوفير كافة سبل الراحة لهم حتى يتسنى لهم تقديم أوراق ترشحهم في سهولة ويسر دون أدنى معوقات.

وأمر شلبي بتكثيف الخدمات الأمنية حول مقر التقديم ، مشددا على التزام جميع المرشحين وأنصارهم بالقواعد والنظام والوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين كما تفقد مدير الأمن خلال جولته المنطقة المحيطة بالمحكمة للتأكد من تأمينها وعدم وجود أي مواد متفجرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365