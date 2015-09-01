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145 مرشحًا محتملا لعضوية البرلمان تقدموا بأوراقهم بكفر الشيخ منهم 14 جددًا

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145 مرشحًا محتملا لعضوية البرلمان تقدموا بأوراقهم بكفر الشيخ منهم 14 جددًا 145 مرشحًا محتملا لعضوية البرلمان تقدموا بأوراقهم بكفر الشيخ منهم 14 جددًا
قال المستشار أحمد شمس الدين، نائب رئيس لجنة تلقى أوراق مرشحى مجلس النواب بكفر الشيخ، إن اللجنة برئاسة المستشار سامح بسيلى، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، تلقت أوراق 145 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب فى اليوم الأول.

وأضاف "شمس الدين أن عدد المرشحين الجدد الذين تقدموا اليوم 14 مرشحًا وأن الباقى للمرشحين القدامى الذين قدموا أوراقهم من قبل.

يذكر أن لجنة تلقى أوراق مرشحى النواب بكفر الشيخ تلقت الطلبات صباح اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار سامح بسيلى، وتضم فى عضويتها كلاً من المستشارين "أحمد شمس الدين، نائب رئيس اللجنة، محمد شفيق، على عبد اللطيف، محمد عبد الوهاب وحسنين حرويس"
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