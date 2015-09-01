ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة "سوزوكى فان" وإعادة بيعها بالمحافظات

وجهت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ضربة قاسمة لأخطر تشكيل عصابى على مستوى الجمهورية تخصص فى سرقة السيارات وقيامهم بالاتجار بالسيارات ماركة سوزوكى فان والمبلغ بسرقتها عقب تعديل أرقام الشاسيه والموتور وتزوير مستندات ملكية تمهيدا لبيعها فى الأسواق.

واعترف المتهمون بأنهم وراء سرقة 15 سيارة وإعادة بيعهم، فتم ضبط كافة تلك السيارات وإعادتها إلى مالكيها، وإحالة المتهمين للنيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بالقاهرة، معلومات مفادها أن كلا من "منصور ص أ" 37 سنة سائق ومقيم محافظة القليوبية والسابق اتهامه فى القضية رقم 5949 لسنة 2015م طوخ / قليوبية " أموال عامة "، و"نادر ع ا " 35 سنة موظف بمجلس مدينة طوخ وتاجر مشغولات ذهبية ومقيم طوخ / قليوبية، يكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه فى الاتجار بالسيارات ماركة سوزوكى فان حديثة الصنع والمبلغ بسرقتها عقب تعديل أرقام الشاسيه والموتور وتزوير مستندات ملكية تمهيدا لبيعها فى الأسواق.

على الفور، كلف اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث للتأكد من المعلومات وضبط المتهمين، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وبحوزتهما السيارتين أرقام " ط ط و 274 " ماركة سوزكى فان موديل 2015 حمراء اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 15658 لسنة 2015 م جنح النزهة بتاريخ 21/8/2015 م بلاغ المواطن/ وائل طلعت عبد الغفار رمضان 35 سنة صاحب محل ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة وتمت إعادة ترخيصها مرة أخرى برقم و هـ ن 246 بوحدة مرور بولاق.

كما تم ضبط بحوزتهم السيارة رقم " ص م 5267 " ماركة سوزكى فان موديل 2015 بيضاء اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 25555 لسنة 2015 م جنح الهرم جيزة بتاريخ 7/8/2015 م بلاغ المواطن محمود محمد على احمد سن 38 سائق ومقيم فيصل /الجيزة تم إعادة ترخيصها مرة أخرى برقم ل هـ ن 178 بوحدة مرور بولاق.

بمواجهة المتهمين اعترف الأول بتحصله على السيارات المبلغ بسرقتها عقب تغيير أرقام الشاسيهات الخاصة بها من شخص يدعى " مسعد ع م " 37 سنة صاحب معرض سيارات ومقيم محافظة القليوبية، مقابل مبلغ 15 ألف جنيه للسيارة، واقتصار دوره على تزوير فواتير بيع جديدة لتلك السيارات بالاشتراك مع " حمادة م أ " 36 سنة صاحب مكتب ماتريكس لإيجار السيارات ومقيم محافظة القليوبية مقابل مبلغ 500 جنيه لكل فاتورة والذى يقوم بإعادة ترخيصها ثم تسليمها للمتهم الثانى والذى يتولى التصرف فيها بالبيع .

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكابهما العديد من الحوادث وهى السيارة رقم ب و ن 167 ماركة سوزكى فان موديل2015 نبيتى اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 2755 لسنة 2015 م جنح القاهرة الجديدة ثالث بتاريخ 6/7/2015 م بلاغ المواطن/ عبد الحميد السيد عبد الحميد 33 سنة سائق ومقيم دائرة قسم شرطة القطامية 00 تم إعادة ترخيصها مرة أخرى برقم ق ف ن 361 بوحدة مرور بولاق، ضبطت بحوزة " هيثم ر ع " ومقيم محافظة القليوبية " حسن النية " .

و السيارة رقم ل ه ـ8426 ماركة سوزكى فان موديل 2015 حمراء اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 22125 لسنة 2015 م جنح بولاق الدكرور / جيزة بتاريخ 29/7/2015 م بلاغ المواطن/ عادل إمام إسماعيل 33 سنة سمكرى ومقيم بولاق الدكرور/ جيزة وتمت إعادة ترخيصها مرة أخرى برقم و ص ع 275 بوحدة مرور بولاق ضبطت بحوزة " محمد م م " ومقيم محافظة القليوبية " حسن النية " .

و السيارة رقم ف ن ل 427 ماركة سوزكى فان موديل 2015 بيضاء اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 6147 لسنة 2015 جنح مصر الجديدة بتاريخ 31/5/2015 م بلاغ المواطن/ مايكل أيلون فاروق 30 سنة أخصائى علاقات عامه ومقيم دائرة قسم شرطة المعادى وتمت إعادة ترخيصها مرة أخرى برقم د ط و 379 بوحدة مرور بولاق و ضبطت بحوزة " عبد السلام س س " " حسن النية " .

و السيارة رقم ج ر أ 125 ماركة سوزكى فان موديل 2015 حمراء اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1079 لسنة 2015 م جنح القاهرة الجديدة أول بتاريخ 18/2/2015 م بلاغ المواطن/ سيد رمضان إبراهيم خليل 52 سنة محامى ومقيم دائرة قسم شرطة شبرا وتمت إعادة ترخيصها مرة أخرى برقم م ف ط 436 بوحدة مرور السلام و ضبطت بحوزة " محمد إ م " ومقيم محافظة القليوبية " حسن النية " .

و السيارة رقم ق ب أ 397 ماركة سوزكى فان موديل 2015 بيضاء اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 27993 لسنة 2015م جنح مدينة نصر اول بتاريخ 26/6/2015 م بلاغ المواطن/ احمد مصطفى مخلوف محمد 34 سنة صاحب محل ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وتمت إعادة ترخيصها مرة أخرى برقم ع ب ص 527 بوحدة مرور بولاق و ضبطت بحوزة " محمود ا ع " ومقيم طوخ / قليوبية " حسن النية " .

والسيارة بدون لوحات( جديدة ) ماركة سوزكى فان موديل 2015 حمراء اللون (لم ترخص) والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 980 لسنة 2015م جنح الوايلى بتاريخ 3/2/2015 م بلاغ المواطن/ عبد السلام محمد محمد عبد السلام 29 سنة مهندس ومقيم كوم حمادة/ البحيرة وتمت إعادة ترخيصها مرة أخرى برقم ى ج ع 394 بوحدة مرور الأميرية و ضبطت بحوزة " محمد إ ع" ومقيم محافظة القليوبية " حسن النية " .

و السيارة رقم ع هـ أ 187 ماركة سوزكى فان موديل 2015 بييتى اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 5459لسنة 2015م جنح عين شمس بتاريخ 10/3/2015 م بلاغ المواطن/ فؤاد شوقى فؤاد سن 44 صاحب شركة ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وتمت إعادة ترخيصها مرة أخرى برقم س ص ع 747 بوحدة مرور بولاق و ضبطت بحوزة " محمد ع ع " ومقيم محافظة القليوبية " حسن النية " .

والسيارة ماركة سوزكى فان موديل 2015 بيضاء اللون و تم إعادة ترخيصها مرة أخرى برقم ر ف ن 513 بوحدة مرور بولاق (أرقام الشاسيه والموتور مطموسة وجارى عرض السيارة على الإدارة العامة للأدلة الجنائية ) و ضبطت بحوزة المدعو / إبراهيم رمضان عبد الفتاح ومقيم محافظة القليوبية " حسن النية " .

والسيارة ماركة سوزكى فان موديل 2015 حمراء اللون و تم إعادة ترخيصها مرة أخرى برقم ر ص ج 425 بوحدة مرور مصر الجديدة ( أرقام الشاسيه والموتور مطموسة وجارى عرض السيارة على الإدارة العامة للأدلة الجنائية ) وضبطت بحوزة " حسام إ م " ومقيم محافظة القليوبية " حسن النية " .

كما تم بالاشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام وأمن القليوبية ضبط المتهمين الهاربين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب تلك الوقائع وأضافا بارتكابهما حوادث سرقات السيارات التالية بذات الأسلوب :ـ

سيارة ماركة شيفروليه افيو تحمل لوحات ارقام ج ف س 871 حمراء اللون بالكشف الفنى عنها برقمى الشاسيه والموتور تبين أن اصل لوحاتها تحمل ارقام ص س ف 817 والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 9823 لسنة 2014م جنح أول أكتوبر / جيزة بتاريخ 15/9/2014م ملك المواطنة / كرستين رأفت سليمان والمقيمة دائرة قسم شرطة حدائق القبة .

والسيارة ماركة سوزكى فان تحمل لوحات ارقام ل ر ج 369 فيرانى اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 6157 لسنة 2015م جنح السيدة زينب بتاريخ 18/6/2015م ملك المواطن / أحمد زينهم أحمد متولى ـ والمقيم دائرة قسم شرطة السيدة زينب و ضبطت بحوزة " وحيد ف إ " والمقيم شبين القناطر / قليوبية "حسن النية".

والسيارة ماركة سوزكى فان تحمل لوحات ارقام ن ق ص 691 فيرانى اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1450 لسنة 2015م جنح 15 مايو بتاريخ 8/3/2015م ملك المواطن " احمد ج م " والمقيم دائرة قسم شرطة 15 مايو و ضبطت بحوزة " محمد ع ع " والمقيم شبين القناطر / قليوبية " حسن النية " .

والسيارة ماركة سوزوكى فان تحمل لوحات ارقام ى ط 8143 ( أرقام الشاسيه والموتور مطموسة وجارى عرض السيارة على الإدارة العامة للأدلة الجنائية ) ضبطت بحوزة المدعو / ظاهر عيد سامى مرقص ـ والمقيم البصراوى / جيزة " حسن النية " .

والسيارة ماركة سوزوكى فان تحمل لوحات ارقام د ق أ 462 فيرانى اللون ( أرقام الشاسيه والموتور مطموسة وجارى عرض السيارة على الإدارة العامة للأدلة الجنائية ) ضبطت بحوزة المدعو / رمضان احمد على احمد ـ والمقيم دائرة قسم شرطة حدائق القبة " حسن النية " .

والسيارة ماركة سوزوكى فان تحمل لوحات ارقام ق ر س 1485 فيرانى اللون ( أرقام الشاسيه والموتور مطموسة وجارى عرض السيارة على الإدارة العامة للأدلة الجنائية ) ضبطت بحوزة " حسام إ ع " والمقيم بنها / قليوبية " حسن النية " .

كما تم بإرشاد المتهمين ضبط كافة السيارات بأماكن إخفائها وتحرر عن تلك الوقائع محاضر ملحقا للمحاضر الأصلية، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

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