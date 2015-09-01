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حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهما بسرقة تاكسى بالإكراه فى سوهاج

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حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهما بسرقة تاكسى بالإكراه فى سوهاج حبس عاطلين 15 يوما لاتهامهما بسرقة تاكسى بالإكراه فى سوهاج
قررت محكمة جنح مركز سوهاج برئاسة المستشار محمد إبراهيم وسكرتارية ناصر عز الدين، بحبس المتهمين مجدى – ص ومحمد – ع، عاطلين ومقيمان بقرية جزيرة شندويل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة المجنى عليه رفعت – ع صاحب سيارة تاكسى والاستيلاء على سيارته.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج، بلاغا من المجنى عليه، مفاده أنه أثناء سيره بالتاكسى الخاص به استوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لأحد الأماكن، وفى الطريق أشهر أحدهما السلاح النارى فى وجهه وقاما بسرقة الهاتف المحمول الخاص به ومتعلقاته، واستوليا على التاكسى وفرا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغ، وتم القبض على المتهمين وبعرضهما على النيابة أمرت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما .

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